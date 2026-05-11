Hansi Flick, akinek édesapja órákkal a rangadó előtt hunyt el, megható interjút adott a spanyol sajtónak:

„Sosem fogom elfelejteni ezt a pillanatot. Fantasztikus a csapatom és nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Izgalmas érzés a szurkolók között lenni egy Clásicon, és legyőzni a Real Madridot”.

A Barcelona játékosait a történtek még jobban feltüzelték, Pedri így nyilatkozott a mérkőzés után:

„Nagyszerű meccset játszottunk és most ünnepelhetünk, ami nem mindennap adatik meg az embernek. Flickért akartuk megtenni, mindenért amit adott nekünk, és a vereségért, amit elszenvedett.”

A Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa bár gratulált a Barcelona bajnoki címéhez, kifejezte elégedetlenségét a bírói döntésekkel, elsősorban a Bellingham elleni tizenegyes-gyanús esetre utalva:

„Nekem egyértelmű könyöklésnek tűnt, és fel kell tennünk a kérdést, hogy a VAR miért nem avatkozott be.”

Továbbá a szurkolóknak azt üzente, hogy ő is érzi a csalódottságot, elégedetlendéget a levegőben, és kemény munka áll előttük, de a Real Madrid mindig visszatér. Az egyre megosztóbb személyíségű Mbappé-ról is nyilatkozott a spanyol szakember:

„Örültem volna, ha 100%-os és az elejétől kezdve bevethető. Még két hét van hátra, és attól függően, hogy hogyan épül fel a jelenlegi sérüléséből, meglátjuk, hogy tud-e játszani vagy sem.”

A 164. El Clásico összességében hozta a papírformát. A belső viszályokkal küzdő fővárosi csapat nem tudott felülkerekedni a legnagyobb riválisán.

