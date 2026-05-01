A spanyol lapértesülések szerint hamarosan hivatalossá válhat, hogy a következő években is Hansi Flick marad az FC Barcelona vezetőedzője. A felek már megegyeztek egy új, várhatóan legalább két szezonra szóló szerződés alapvető részleteiről.

Jól dolgozik a klubvezetés szerint

A német szakember 2024 nyarán vette át a csapat irányítását, és rövid idő alatt új lendületet adott a Barcelonának. A klubvezetés elégedett azzal a munkával, amit Flick eddig végzett, hiszen a katalánok ismét versenyben vannak a legnagyobb trófeákért.

Kettő biztos, de három év is lehet

A Football Espana beszámolója szerint Flick kezdetben csak rövidebb hosszabbításban gondolkodott, ám a csapat fejlődése és a közösen munka végül meggyőzte arról, hogy hosszabb távra is elköteleződjön a klub mellett. Az új megállapodás ráadásul egy plusz egyéves opciót is tartalmazhat.

Fejlődő játékosok, bizakodó szurkolók

Barcelonában abban bíznak, hogy az egyezséget a bajnoki cím megszerzése után jelenthetik be hivatalosan. Flick irányítása alatt látványosan fejlődtek a fiatal játékosok, miközben a támadó szellemű futball is visszatért a csapathoz, ami újra bizakodóvá tette a szurkolókat.

A német edző szerződésének meghosszabbításával Barcelonában abban reménykednek, hogy vele egy hosszú és eredményes korszak kezdődhet a klub életében.

