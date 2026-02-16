Az FK Csíkszereda levélben fordul a román ligához a magyarellenesség miatt

A vasarnap.hu beszámolója szerint a csíkszeredai klub elnöke sajtótájékoztatón jelentette be mindezt. Szondy szerint a szövetség úgy büntette a klubot több alkalommal, hogy szurkolói nem követtek el erőszakos cselekményeket: “Úgy vagyunk mi a legfegyelmezetlenebb és a legtöbbet büntetett klub Romániában, hogy gyakorlatilag nem követtünk el fegyelmezetlenséget”.

Az elnök szerint a magyar és székely zászló kifeszítéséért bünteti a liga a Csíkszeredát, mellyel azóta van gondja a románoknak, miután feljutott az első osztályba a csíkszeredai klub. Ez Szondy szerint “rendszerszintű magyarellenesség”, és kettős mércét alkalmaznak a klubbal szemben, mert “Romániában más zászló miatt még nem büntettek meg senkit”.

Szondy szerint a kettős mérce más román bajnoki meccsen is tetten érhető, példának a Craiova - Dinamo Bukarest mérkőzést hozta fel, ahol a magyar származású bírónak kiabáltak magyarellenes rigmusokat a két csapat szurkolói, ám őket a román liga nem büntette meg.

Az elnök elmondta, a klubra kirótt bírságok közül amelyiket lehet, azt megfellebbezik, ezenkívül levélben fordulnak a liga vezetőségéhez a sérelmeikkel. Szondy Zoltán ezek mellett megköszönte a Ferencvárosnak és a Honvédnak a január végén kirótt 25 ezer lejes (mintegy kétmillió forintos) büntetés kifizetését, de azt még nem fizette ki a klub az óvásuk döntésére várva.

