Sepsiszentgyörgyi bíró fújta az FK Csíkszereda mérkőzését, kiakadt a magyargyűlölő klubtulajdonos

Bár a bajnoki címvédő FCSB 1-0-ra legyőzte hazai pályán az FK Csíkszeredát a román első osztály 24. fordulójában, a fővárosi együttes elnöke mégsem volt elégedett a mérkőzés játékvezetőjével.

A Prima Sport műsorában nyilatkozó Becali erősen beleszállt Cristian Moldoveanu sípmesterbe, aki nem mellesleg sepsiszentgyörgyi születésű. Erre természetesen külön kitért mondandójában a pásztorból lett román üzletember.

"Te bolond, te, nem gondolod, hogy látja a világ, hogy mit tettél? Elment az eszed, tönkre akarsz tenni? Itt több millió euróról van szó, nem a sepsiszentgyörgyi csirkeólaitokról"

- idézte a Magyar Nemzet.

A portál azonban megjegyzi, hogy a Becali által "bolondnak" és "bűnözőnek" titulált Moldoveanu magyar származására semmi nem utal.

Csakhogy az FCSB első emberétől egyáltalán nem újkeletű, hogy a szájára veszi az erdélyi magyarságot vagy éppen a székelyföldi klubokat, játékvezetőket. Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy milyen keresetlen jelzőkkel illette a nagykárolyi születésű, magyar származású bírót, Kovács Istvánt.

A csíkiak jelenleg a 14. helyen állnak a 16 csapatos Szuperligában, ez a pozíció osztályozót érne a szezon végén. Ilyés Róbert csapatát viszont jelentősen hátráltatja a sorsolás, ugyanis kevesebb mint egy hét leforgása alatt háromszor is pályára lép: az FCSB után szerdán a Metaloglobus, míg szombaton az Aradi UTA lesz az ellenfele.

