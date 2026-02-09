Goal.com
Négy hónapja távozott Csíkszeredáról, most hazatért a magyar támadó – hivatalos

Babati Benjámin négy hónappal azután, hogy az FK Csíkszereda szerződés bontott vele, hazatért Magyarországra, és a harmadosztályban szereplő PMFC-nél folytatja a pályafutását. Mutatjuk a részleteket.

A 30 éves, zalaegerszegi nevelésű támadó tavaly októberben távozott Csíkszeredáról, ahol a 2025/26-os kiírásban hat alkalommal lépett pályára. Babati korábban a ZTE és a Mezőkövesd színeiben összesen 73 mérkőzésen szerepelt, ezeken kilenc gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

Babati Benjámin a pécsi klub hivatalos honlapján így nyilatkozott:

„Komoly húzóerőt jelentett számomra, hogy a szakmai stáb is számít rám. Szeretném a rutinommal segíteni a csapatot, hiszen korábban Zalaegerszegen és Csíkszeredában is részese voltam feljutásnak. Az első benyomásaim rendkívül pozitívak: a körülmények adottak, a csapattársak gyorsan befogadtak, így a beilleszkedéssel egyáltalán nincs gondom" 

– hangsúlyozta a 30 éves támadó.

