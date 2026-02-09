Négy hónapja távozott Csíkszeredáról, most hazatért a magyar támadó – hivatalos

Babati Benjámin négy hónappal azután, hogy az FK Csíkszereda szerződés bontott vele, hazatért Magyarországra, és a harmadosztályban szereplő PMFC-nél folytatja a pályafutását. Mutatjuk a részleteket.