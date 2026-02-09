Négy hónapja távozott Csíkszeredáról, most hazatért a magyar támadó – hivatalos

A 30 éves, zalaegerszegi nevelésű támadó tavaly októberben távozott Csíkszeredáról, ahol a 2025/26-os kiírásban hat alkalommal lépett pályára. Babati korábban a ZTE és a Mezőkövesd színeiben összesen 73 mérkőzésen szerepelt, ezeken kilenc gólt szerzett és öt gólpasszt adott.
Babati Benjámin a pécsi klub hivatalos honlapján így nyilatkozott:
„Komoly húzóerőt jelentett számomra, hogy a szakmai stáb is számít rám. Szeretném a rutinommal segíteni a csapatot, hiszen korábban Zalaegerszegen és Csíkszeredában is részese voltam feljutásnak. Az első benyomásaim rendkívül pozitívak: a körülmények adottak, a csapattársak gyorsan befogadtak, így a beilleszkedéssel egyáltalán nincs gondom"
– hangsúlyozta a 30 éves támadó.
