Hivatalos: kirúgta magyar játékosát a Csíkszereda

Az FK Csíkszereda szerződést bontott Szabó Bálinttal – jelentette be a román bajnokságban szereplő klub hivatalos Facebook-oldalán.

A 25 éves támadó középpályás a nyáron csatlakozott a székelyföldi klubhoz, ahol az idény során 15 bajnoki- és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken két gólpasszt jegyzett.

A hírek szerint Szabó Bálint pályafutása hamarosan újra Magyarországon folytatódhat, több hazai klub is figyelemmel kíséri a helyzetét.