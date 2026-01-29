Magyar jelképek miatt kaphatott példátlan büntetést a Csíkszereda

Példátlan összegű bírságot szabott ki az FK Csíkszeredára a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága – számolt be róla csütörtökön a Maszol.ro.

Az erdélyi hírportál értesülései szerint a tavaly az élvonalba feljutott székelyföldi klubot a bajnokság 22. fordulójában, az FC Botoșani elleni január 18-i hazai mérkőzésen tapasztalt események miatt büntették meg. A döntés értelmében az FK Csíkszeredának 25 312,50 lejes, azaz mintegy 1,85 millió forintos bírságot kell kifizetnie, amiért a stadionban székely és magyar szimbólumok jelentek meg.

A román élvonalat szervező Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) honlapján közzétett közlemény szerint a fegyelmi bizottság az úgynevezett „incidensek” miatt marasztalta el a klubot, a szabályzat 54/6-os cikkelyére hivatkozva. Ez a rendelkezés a rasszizmus, az idegengyűlölet, a diszkrimináció és a gyalázkodás eseteit szankcionálja a labdarúgó-mérkőzéseken.

A szabályzat kimondja: amennyiben ilyen jellegű cselekmények történnek – akár a szurkolók, akár a klubhoz köthető személyek részéről –, a klub akkor is felelősséggel tartozik, ha a történteket nem támogatta. Ugyanakkor a határozat arra is kitér, hogy a büntetés enyhíthető vagy akár hatályon kívül helyezhető, ha bizonyítható, hogy az érintett klub nem, vagy csak minimális mértékben vétkes az esetben.

A Maszol felidézi: az FK Csíkszeredát korábban is többször elmarasztalták a székely és magyar jelképek megjelenítése miatt, ezért valószínűsíthető, hogy ezúttal is ez áll a döntés hátterében. A helyi sportsajtó a mérkőzést követően nem számolt be rendbontásról, míg a román sportsajtó korábban provokációnak és feszültségkeltésnek nevezte, hogy a csíkszeredai klub mérkőzésein rendszeresen „Székelyföldet népszerűsíti”.

Az FK Csíkszereda sajtószolgálata a Maszol.ro-nak elmondta: a klub jogtalannak tartja az ilyen jellegű bírságokat, és fellebbezni fog a döntés ellen. Ez a mostani már a negyedik alkalom, hogy a fegyelmi bizottság elmarasztalta a csíkszeredai együttest.

Forrás: Maszol.ro