Komoly sérülés árnyékolta be a Barcelona idényhajráját: a klub hivatalosan is megerősítette, hogy Fermín López sikeres műtéten esett át, miután eltört a jobb lábfejében az ötödik lábközépcsont. A középpályás a Real Betis elleni bajnokin sérült meg, és már az első félidőben le kellett cserélni.

A Barcelona közleménye szerint a beavatkozást Dr. Antoni Dalmau Coll végezte el a barcelonai kórházban, a klub orvosi stábjának felügyelete mellett. A katalánok egyelőre nem közöltek pontos visszatérési dátumot, de a spanyol sajtó szerint körülbelül két-három hónapos kihagyás várhat a játékosra.

A 23 éves középpályás számára a legnagyobb csapást az jelenti, hogy biztosan lemarad a 2026-os világbajnokságról. A spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente várhatóan fontos szerepet szánt volna neki a tornán, különösen azután, hogy remek idényt futott Barcelonában.

A sérülés nemcsak a válogatottnak jelent érzékeny veszteséget, hanem Hansi Flick csapatának is, hiszen Fermín López az idény egyik legjobb formában futballozó játékosa volt, és kulcsszerepet vállalt a bajnoki cím megszerzésében: a 2025–26-os szezonban 48 mérkőzésen 13 gólt és 17 gólpasszt jegyzett.

A játékos a közösségi oldalakon is reagált a történtekre. Instagram-bejegyzésben köszönte meg a támogatást, és jelezte: mindent megtesz azért, hogy minél erősebben térjen vissza. Az FC Barcelona szurkolói és játékostársai sorra küldték neki a biztató üzeneteket.

Nem Fermín López az egyetlen, aki kihagyja a világbajnokságot. Korábban már mi is beszámoltunk, hogy többek között Jurrien Timber, Xavi Simons vagy éppen Estevao sem lehet ott a nyári tornán. De Lamine Yamal is kénytelen kihagyni az első mérkőzéseket.

