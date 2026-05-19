Az Arsenal sztárja sérülés miatt lemaradhat a BL-döntőről és a Világbajnokságról

Versenyfutás az idővel

Az Arsenal orvosi stábja hónapok óta azért küzd, hogy a sokoldalú hátvéd bevethető legyen a szezonhajrá sorsdöntő mérkőzéseire. A londoni csapatot egy meccs választja el a történelmi bajnoki címtől, illetve május harmincadikán a Paris Saint-Germain csapatával fog megmérkőzni Budapesten a bajnokok ligája döntőjében. Nagyon közel áll a sikerhez az észak-londoni csapat, azonban Ben White kiesése után nem maradt sok opció a jobbhátvéd posztra, ezért Jurrien Timber felépülése jelenleg a legfőbb prioritás az Arsenal számára. A holland hátvéd három hónapja nem lépett pályára, és ugyan teljesen egészségesen nem kérdés, hogy a 24 éves védő lenne Mikel Arteta első választása, felmerül a kérdés, hogy megérné-e kockáztatni Timber egészségét, és pályára küldeni a Bajnokok Ligája fináléjában, vagy rá lehet-e bízni a top-formában futballozó Christian Mosquera-ra a feladatot, aki a Burnley elleni 1-0-ás győzelemben kulcsszerepet vállalt.

Koeman baljós hozzáállása

Hírek szerint Timber már újra részt vehet az Arsenal csapatedzésein, és ezt most Ronald Koeman is megerősítette, ugyanakkor hozzátette, hogy Timber szereplésének esélyei a Bajnokok Ligája döntőjében és a világbajnokságon továbbra sem túl jók.

„Jurrien már egy ideje küzd ezzel a problémával. Valóságos hullámvasút volt ez az időszak” - mondta Koeman.

„Újra edz, hogy kiderüljön, pályára léphet-e a Bajnokok Ligája döntőjében, és készen állhat-e a világbajnokságra, de a helyzet jelenleg nem fest túl rózsásan.”

Korán kezdődhet a nyári szünet

Timber a 2025-26-os szezonban 43 meccsen szerepelt az észak-londoni csapatban, és a klub egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Kimagasló szezont hagy maga mögött, azonban az ágyéksérülése nem jöhetett volna rosszabbkor - jó eséllyel nem fog tudni részt venni a BL döntőn, és Koeman nyilatkozata után a világbajnoki szereplése is kérdéses.

forrás: goal

