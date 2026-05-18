Lamine Yamal Spain 2026
Bózsik Tamás

Lamine Yamal nem lesz ott a világbajnokság első csoportmeccsén, még a másodikon is kérdéses a játéka

Könnyen lehet, hogy az első két találkozóján is nélkülöznie kell a spanyol válogatottnak Lamine Yamalt a 2026-os világbajnokságon, köszönhetően a nemrég elszenvedett izomsérülésének.

Továbbra is lábadozik a Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzésen elszenvedett sérüléséből a Barcelona tehetsége, így csak később léphet pályára a nyári világbajnokságon – tudatta a The Athletic

A portál értesülései szerint a június 15-i, Zöld-foki Köztársaság elleni első összecsapáson nem számolhat vele Luis de la Fuente szövetségi kapitány. Emellett kérdéses, hogy hat nappal később, Szaúd-Arábia legjobbaival szemben már pályára tud-e a lépni Yamal.  

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) tartja a kapcsolatot a katalán együttessel, valamint annak saját nevelésű játékosával, és a válogatott orvosi stábja rendszeresen ellenőrzi, hol tart a felépülése. 

Mint ismert, a 2025-os Aranylabda második helyezettje még áprilisban dőlt ki, ráadásul olyannyira, hogy előre tudni lehetett, a klubszezonban már nem lesz bevethető. 

