Lamine Yamal nem lesz ott a világbajnokság első csoportmeccsén, még a másodikon is kérdéses a játéka

Továbbra is lábadozik a Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzésen elszenvedett sérüléséből a Barcelona tehetsége, így csak később léphet pályára a nyári világbajnokságon – tudatta a The Athletic.

A portál értesülései szerint a június 15-i, Zöld-foki Köztársaság elleni első összecsapáson nem számolhat vele Luis de la Fuente szövetségi kapitány. Emellett kérdéses, hogy hat nappal később, Szaúd-Arábia legjobbaival szemben már pályára tud-e a lépni Yamal.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) tartja a kapcsolatot a katalán együttessel, valamint annak saját nevelésű játékosával, és a válogatott orvosi stábja rendszeresen ellenőrzi, hol tart a felépülése.

Mint ismert, a 2025-os Aranylabda második helyezettje még áprilisban dőlt ki, ráadásul olyannyira, hogy előre tudni lehetett, a klubszezonban már nem lesz bevethető.

