Újabb sztár hagyja ki a világbajnokságot, nem játszhat élete első vébéjén a Cheslea szélsője

Az azóta lejátszott négy összecsapást egyaránt kihagyta, mostanra pedig Cahe Mota úgy értesült, a felépülése megakadt, ezért nem számíthat rá nyáron Carlo Ancelotti szövetségi kapitány.

Azt még a Leeds elleni Premier League-találkozó előtt közölte a londoniak ideiglenesen kinevezett vezetőedzője, Calum McFarlane, hogy a brazil szélső minden bizonnyal nem lesz bevethető a bajnoki idény hátralévő részében.

A sérüléstől függetlenül azonban Estavaót várhatóan benevezi Ancelotti az 55 fős bő keretbe, amit később természetesen 26 játékosra szűkít le – tudta meg a brazil Esporte.

