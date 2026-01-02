Nikolics kulcsszerepet játszott a üzletben: Végső szakaszába lépett Varga Athénbe való igazolása

A csakfoci.hu által szemlézett görög háttéranyagok szerint az AEK sportigazgatója, Javier Ribalta már a támadó keresésének legelején Varga Barnabást jelölte meg első számú kiszemeltként. A klub hosszú ideig igyekezett diszkréten kezelni az ügyet – ez Ribaltára jellemző stratégia –, ám amikor a magyar oldal nyilvánosságra hozta az athéni érdeklődést, az átigazolás egy időre bizonytalanná vált.

A fordulatot végül az AEK tulajdonosa, Mario Iliopoulos hozta meg: a hírek szerint közel megduplázta a korábbi ajánlatot, amely így már nagyjából 4 millió euróra rúgott. Ez az összeg a Ferencváros számára már olyan csomagot jelentett, amelyet nehéz volt figyelmen kívül hagyni, különösen annak fényében, hogy a csakfoci értesülései szerint maga a játékos is inkább az athéni folytatás felé hajlott.

A döntést jelentős részben a számok támasztották alá: Varga Barnabás az elmúlt három és fél évben 99 gólt szerzett, kétszer is a magyar bajnokság legeredményesebb játékosa lett, a jelenlegi idényben pedig 29 mérkőzésen 20 találatig jutott. Ezek az adatok a görögök szerint egyértelműen az átigazolási lista élére emelték.

Ugyanakkor nem pusztán a statisztikák szóltak mellette. A magyar válogatott csatár taktikailag is illeszkedik Marko Nikolić elképzeléseibe: hatékonyan bevethető kétcsatáros felállásban – például Jović vagy Zini mellett –, de klasszikus középcsatárként is megállja a helyét. Külön erőssége a fejjátéka, ami kulcsfontosságú Nikolić rendszerében, ahol a rögzített helyzeteknek kiemelt szerep jut.

Bár a 31 éves Varga életkora meghaladja Ribalta általános, „kettessel kezdődő” korpreferenciáját, a sportigazgató már korábban is jelezte: a centerposzt kivételt képez. A csakfoci szerint ennek oka egyszerű: rendkívül nehéz 25–26 évesen olyan csatárt találni, aki ilyen góltermelékenységet mutat, Varga pedig még egyértelműen versenyképes szakaszában jár pályafutásának.

A háttérben Marko Nikolics szerepe is kulcsfontosságú volt. A Videoton korábbi bajnok és kupagyőztes edzője – hasonlóan más igazolásokhoz – részletesen bemutatta Iliopoulosnak, miért lenne meghatározó lépés Varga megszerzése az AEK hosszabb távú projektje szempontjából. A klubvezetés komoly bizalmat szavaz a szerb szakembernek, érvei pedig gyors döntést eredményeztek.

Nikolics a játékos irányába is aktívan kommunikált. Bár Varga Barnabás több, anyagilag kedvező ajánlatot is kapott, a csakfoci információi szerint az AEK-nál felvázolt szakmai koncepció, az egyértelmű szerepkör és a projekt perspektívája meggyőzőnek bizonyult. Az edző jól ismeri és nagyra tartja a magyar támadót, ezt pedig világosan jelezte felé.

Mindezek nyomán az AEK és a Ferencváros közötti megállapodás a végső szakaszába érkezett, a görög klub pedig készen áll arra, hogy Varga Barnabást Athénba utaztassa az aláírás érdekében – írja a csakfoci a görög sajtóra hivatkozva. Bízzunk benne, hogy addigra a görög sajtó is képes lesz megkülönböztetni Vargát és Szoboszlait.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.