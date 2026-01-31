Az európai kupákból származó bevételek elosztása több tényezőn alapul: számít, melyik sorozatban szerepelt egy csapat, milyen eredményeket ért el mérkőzésről mérkőzésre, meddig jutott az adott kiírásban, emellett beleszámít az elmúlt tíz év nemzetközi szereplése és az adott ország piaci, illetve televíziós súlya is. Ennek következtében a nagy bajnokságokból érkező, stabil nemzetközi háttérrel és jelentős nézőszámmal rendelkező klubok akkor is jóval nagyobb bevételhez jutnak, ha a pályán nyújtott teljesítményük nem feltétlenül jobb a kisebb ligák csapatainál.

Magyarországra több milliárd forint érkezett az UEFA-tól

Magyarország eddig összesen 17,6 millió eurót – nagyjából 6,7 milliárd forintot – könyvelhetett el, amelynek döntő hányada a Ferencváros nevéhez köthető. A zöld-fehérek alapszakaszban nyújtott szereplése kulcsszerepet játszott ebben az összegben.

A Fradi nemzetközi idénye a Bajnokok Ligája selejtezőiben indult, ahol a főtáblára jutás küszöbén, drámai körülmények között búcsúzott a később a BL legjobb 32 csapata közé kerülő Qarabag ellen. A BL-ben – még a selejtezők során is – magasabb bevételek járnak, ám a kiesés egyúttal azt is jelentette, hogy Robbie Keane együttese átkerült az Európa-liga mezőnyébe.

Ott aztán komoly sorozatot produkált a Ferencváros: egészen a Nottingham elleni zárómérkőzésig veretlen maradt, és olyan ellenfeleket győzött le, mint a Genk, a Salzburg, a Ludogorec vagy a Glasgow Rangers. A zöld-fehérek végül a 12. helyen zárták az alapszakaszt, így továbbjutottak, a nyolcaddöntőbe jutásért pedig ismét a jól ismert Ludogorec lesz az ellenfél. Egy újabb siker további bevételeket hozhatna a klubnak – és közvetve az egész magyar futballnak is.

Hogy áll Magyarország a régiós rangsorban?

A Ferencváros szereplése révén Magyarország a környező országokat vizsgálva a középmezőnyben foglal helyet. Az osztrák klubok (Rapid Wien, Salzburg, Sturm Graz) összesen 34,4 millió eurót gyűjtöttek, míg a horvátok (Dinamo Zagreb, HNK Rijeka) 22,6 milliónál járnak. A szerbek a Crvena Zvezda révén 19 millió euróval előzik meg hazánkat.

Mögöttünk végzett Ukrajna (Dinamo Kijev, Sahtar Donyeck – 17,3 millió), Románia (FCSB – 14 millió), Szlovénia (Celje – 7,6 millió) és Szlovákia is (Slovan – 6,9 millió).

Az összesített rangsort toronymagasan Anglia vezeti: nyolc induló klubja – többek között az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool és a Chelsea – együtt 566,8 millió eurót keresett eddig. A második helyen Spanyolország áll 357,2 millióval, míg a harmadik pozíció Németországé lett 331,6 millió euróval, miután a Frankfurt kivételével minden nemzetközi kupában érdekelt csapatuk továbbjutott.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Robbie Keane elárulta, mit gondol a Ludogorec elleni párharcról. Valamint az is kiderült, mennyi esélye van a továbbjutásra a zöld-fehéreknek a bolgárok ellen.