Bózsik Tamás

Itt a matek: ekkora az esély arra, hogy a Ferencváros kiüti a Ludogorecet!

Azt is kiderítették, hogy a végső sikerre mekkora sansza van az FTC-nek.

Mint ismert, a Ferencváros a Ludogorecen keresztül juthat tovább az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Football Meets Data ki is számolta, hogy a versenyben lévő csapatoknak mekkora esélyük van eljutni a sorozat egyes szakaszaiba. 

Ez alapján a Ferencváros biztató, 65%-os valószínűséggel lép túl a bolgár bajnokon, ám a negyeddöntőbe jutás esélyei már drasztikusan lecsökkennének zöld-fehér szempontból: 12%-os esélyt jósol az FMD. Arra mindössze három százalék esélyt ad a portál, hogy Üllői útiak egészen az elődöntőig jutnak, a döntő esetében ez a szám 0,5%, míg a végső siker valószínűsége 0,1%.

Azzal, hogy az FTC kiemeltként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, elérte, hogy a visszavágót játssza hazai közönség előtt. Az első mérkőzést február 19-én 21 órától rendezik, majd a párharc sorsa 26-án, 18:45-től dől el.

Azt egy korábbi cikkben szemléztük, hogy hogyan értékelte az El rájátszásának sorsolását a Robbie Keane vezetőedző. 

