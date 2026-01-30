Csütörtök este kialakult az idei El-szezon rájátszásának mezőnye, a sorsoláson pedig a Ferencváros is érdekelt volt, miután a Nottingham Foresttől négygólos vereséget szenvedett Robbie Keane együttese, és a tizenkettedik helyen zárt. Az már korábban eldőlt, a magyar bajnok a Celtic vagy a Ludogorec csapatával találkozik a play-offban, miután kiemelt volt a kilencedik kerületi csapat a sorsoláson. A sorsolás menetéről ITT írtunk bővebben.

A Ferencváros harmadszor is összecsap a bolgár Ludogoreccel, a BL-selejtezőjében 3-0-s összesítéssel jutott tovább a magyar bajnok, az El-alapszakaszban pedig 3-1-re nyert az FTC a Groupama Arénában. A másik lehetséges ellenfél, a Celtic a német VFB Stuttgarttal játszik, az olasz élvonalbeli Bologna a norvég Brann Bergennel találkozik, a forduló slágermeccse pedig a Fenerbahce - Nottingham Forest lehet.

Az El-playoff mérkőzései

Ludogorec (bolgár) - FERENCVÁROS (magyar)

Panathinaikosz (görög) - Plzen (cseh)

Dinamo Zagreb (horvát) - Genk (belga)

PAOK (görög) - Celta Vigo (spanyol)

Celtic (skót) - Stuttgart (német)

Fenerbahce (török) - Nottingham Forest (angol)

Brann Bergen (norvég) - Bologna (olasz)

Lille (francia) - Crvena Zvezda (szerb)

A Ferencvárosnak, amennyiben továbbjut, a Porto vagy a Braga lehet az ellenfele a nyolcaddöntőben. A play-off mérkőzéseit február 19-én és 26-án játszák.