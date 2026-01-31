"Ebben a fázisban már nincsenek könnyű meccsek" - Robbie Keane a Ludogorec elleni párharcról

Amint arról a GOAL is beszámolt, a szezonban már a harmadik különböző fázisban mérkőzik meg egymással a bolgár Ludogorec és a Ferencváros: a Bajnokok Ligája-selejtező, majd az Európa-liga főtáblája után az El rájátszásában ismét találkozik a két fél.

Robbie Keane vezetőedző a klubhonlapnak értékelte a sorsolást.

"Négyszer mérkőztünk már velük, úgyhogy természetesen ismerős az ellenfél. Biztos, hogy nem lesznek könnyű meccsek, ebben a fázisban már nincsenek olyanok. A Celtic ellen sem lett volna könnyű, de őket nyilván jól ismerem.

A lényeg: jól kell dolgoznunk és tovább kell jutnunk. Hazai pályán játszani a második meccset mindig előnyt jelent. De ettől még fontos, hogy idegenben is jó eredményt érjünk el, ami persze nem lesz könnyű."

A játékosok közül Kristoffer Zachariassen is elmondta a véleményét a bolgár együttesről. A dán támadó szintén óva intett attól, hogy hátradőljenek az ellenfél kiléte miatt, hiába győzte le már kétszer is a szezonban a Ludogorecet az FTC.

"Az öltözőbe beérve a csapattársaimtól hallottam, hogy ismét a bolgár csapattal találkozunk - kezdte Zachariassen. - Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást a bolgár csapat játékosaival, ebből a szempontból nem érhet meglepetés bennünket. Az idei Bajnokok Ligája-selejtezőben megvívott két meccs után az Európa Liga alapszakaszában is összefutottunk, mindkettőből győztesen kerültünk ki. Az alapszakasz során 3-1 vertük meg a Ludogorecet, mégsem mondanám, hogy könnyű párharc vár ránk – sőt! Idegenben kezdünk, ez előnyt jelenthet, a magam részéről sokkal jobban szeretem, ha a második mérkőzést játszhatjuk odahaza. A Groupama Arénában, saját közönségünk előtt könnyebb kiharcolni a továbbjutást.

Idegenben jó eredményt kell elérnünk, olyat, ami kellő alapot jelent a visszavágóra. Ha hozzávesszük az előttünk álló két összecsapást, a mostani kiírásban összesen öt mérkőzést játszunk a bolgárokkal. Ez azért nem kevés… Izgatottan várom a Ludogorec elleni két csatát, de addig is számtalan nehéz kihívás vár ránk, rögtön itt a vasárnapi, Paks elleni idegenbeli bajnoki."

A sorsolás óta az is kiderült, hogy pontosan mikor játsszák a két mérkőzést. A Bulgáriában rendezett odavágót február 19-én 21 órától, míg a budapesti második összecsapást 26-án, 18:45-ös kezdéssel rendezik.