Vasánap délután játszották az NB I 20. fordulójának rangadóját, amelyen a második helyen álló Paks pontszámban befoghatta volna a listavezető, tegnap botrányos véget érő mérkőzést játszó ETO FC-t, míg a forduló előtt harmadik ferencvárosiak egy győzelemmel feledtették volna a Nottingham elleni El-vereséget, és közelebb szerettek volna kerülni győri riválisukhoz.

Ezeket, illetve a két csapat közelmúltját tekintve paprikás hangulatú mérkőzést ígért, mely az első félidőben inkább a sárga lapok formájában mutatkozott meg, melyből négyet is kiosztott a játékvezető hét perc leforgása alatt. A mérkőzés elején inkább a Ferencváros volt kezdeményezőbb, különösen Abu Fani szabadrúgásai okoztak veszélyt a paksi kapu előtt, de Kovácsik Ádám jól állta a sarat hazai részről. Fél óa elteltével pedig meg is szerezhette volna a vezetést a címvédő, a honosítani kívánt Kovacevic ugratta ki Gruber Zsombort, aki azonban hosszan tolta meg a labdát ziccerben, így kimaradt ez a lehetőség.

A félidő végén még kettő komolyabb helyzetet jegyezhettünk fel, előbb Abu Fani szabadrúgása után egy lecsorgó labdát lőt kevéssel fölé a felsőléc érintésével az új igazolás, Mariano Gómez, majd a hosszabbításban Zeke beadásából Osváth juttatthatta volna előnyhöz a hazaiakat, ám Gróf Dávid egy furcsa mozdulattal a felsőkapufára ütötte a labdát.

A második félidőben szintén a Ferencváros volt aktívabb, három perccel az újrakezdés után Kanichowsky vállalkozott szólóra, majd jó labdát tett Abu Fani elé, akinek a lövését védte Kovácsik. Nem ez volt az utolsó bravúrja a hazaiak kapusának, egy óra elteltével Gruber Zsombor lépett ki a védők mögül, bal alsó sarokba tartó kísérleténél nagyot kellett védenie a Paks hálóőrének. A hazai csapat is mutatott életjeleket, hatvanöt perc után Zeke beadásából a csereként beálló Ádám martin fejelhetett volna gólt, azonban Gróf résen volt, és védte a közelről érkező fejest.

Mint kiderült, ez a helyzet sokba került a Paksnak, a 71. percben Gruber a harmadik helyzetét már nem puskázta el, és Acolatse passza után nagyszerűen lőtte ki a bal alsó sarkot, 0-1. A gól megnyugtatta a vendégeket, kontrollálták a találkozót a vezetés megszerzése után, igazán nagy lehetőséget nem tudott a Paks kialakítani, egészen a 93. percig: mindent egy lapra feltéve támadott a tolnai együttes, és Gyurkits révén az egyenlítés is kis híján összejöt, ám lapos lövése elakadt Gróf Dávidban, megnyerve a mérkőzést a Fradinak.

Győzelmével a Ferencváros megelőzte a Paksot a táblázaton, fellépve a második helyre az NB I-ben, és már csak két pont a hátránya az éllovas ETO FC mögött.