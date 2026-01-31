Botrány! Tömegverekedésbe torkollott az NB I rangadója! + videó

Összességében kiegyenlített küzdelmet hozott a két együttes összecsapásának első félideje, melynek során a vendégek voltak veszélyesebbek, és nemcsak azért, mert több kapura lövésük volt, hanem azért is, mert pontosabbak voltak a próbálkozásaik. A mérkőzés első harminc perce kevesebb izgalmat hozott, ebben a periódusban a védekezésben szervezetten és fegyelmezetten futballozó Debrecen nem engedte magára erőltetni a győriek akaratát.

A hazaiak ennek ellenére becsülettel próbálkoztak, de hiába volt náluk többet a labda, a vezetést nem sikerült megszerezniük. Nem úgy a DVSC-nek, amely a félidő hajrájában Szuhovodszki egyéni megoldása és kiváló lövése nyomán előnybe került. Az utolsó percben egyenlíthetett volna a Győr, mert úgy tűnt, Erdélyi kapus a gólvonalon túlról ütötte ki a labdát, de a videobírós ellenőrzést követően a játékvezető nem ítélt gólt.

Fordulás után azonnal támadólag lépett fel az ETO, de az első ellenakcióból a vendégek duplázták meg az előnyüket: Dzsudzsák kiváló beadását Komáromi juttatta a győri kapuba. A hazaiaknál csereként szállt be Schön, akinek ez volt a századik NB I-es meccse, ráadásul pályára lépése után néhány perccel büntetőt harcolt ki. Az ítélet csak VAR-ellenőrzés alapján született meg, de aztán a tizenegyest Vitális higgadtan, nagy erővel lőtte a jobb alsó sarokba.

A szépítés meghozta a Győr kedvét, amelynek azonban egészen a ráadásig és Batik kezezéséig kellett várnia, hogy valódi esélye nyíljon az egyenlítésre: a szabálytalanság miatt megítélt tizenegyest újfent Vitális váltotta gólra, ezzel pedig egy pontot végül sikerült otthon tartania a Rába-parti együttesnek.

A meccs végén elszabadultak az indulatok

A meccs nagyon feszült körülmények között ért véget, a játékvezető mindkét vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak és Sergio Navarrónak is felmutatta a piros lapot a hosszabbításban, amely végül 15 perces volt, így a találkozó a 105. percben ért véget. A dulakodást a cikk végén található videóban nézheted vissza 10:47-től.

A Rába-parti csapat ezzel a döntetlennel megőrizte november 21-e óta tartó veretlenségét az élvonalban, a hajdúsági együttes pedig idegenben immár három találkozó óta nem kapott ki az NB I-ben.

NB I, 20. forduló:

ETO FC-Debreceni VSC 2-2 (0-1)

gólszerzők: Vitális (65., 95., mindkettőt 11-esből), illetve Szuhodovszki (38.), Komáromi (50.)

A mérkőzés összefoglalója: