Egy pillanatra sincs megállás a Ferencvárosnál.

A klub már értékesítette Varga Barnabás játékjogát, sajtóhírek szerint az AEK Athén közel 4.5 millió eurót fizetett a csatárért - bizonyos források szerint az összeg még ennél is magasabb lehet - és aligha vállalunk nagy kockázatot azzal, hogy Tóth Alex eladása után rekordot dönt az egyesület. Brit sajtóhírek szerint az angol élvonalban szereplő Bournemouth első, 8.6 millió fontos ajánlatát visszautasította a zöld-fehér klub, ám meglepő lenne, ha az NB I bajnoki címvédője végül nem tudna egyezségre jutni a Premier League együttessel. Márpedig amennyiben egymás tenyerébe csapnak a felek, a zöld-fehérek olyan bevételre tesznek szert magyar játékos értékesítéséből, amely példátlan a magyar labdarúgás történelmében...

A vezetőségnek ugyanakkor arra is figyelnie kell, hogy a keret továbbra is versenyképes maradjon, a Fradinfo információja szerint jelenleg négy játékossal tárgyalnak a zöld-fehérek. Miután Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke kedd este a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a magyar piacon nem jártak sikerrel, a klub a külföldi kiszemeltek felé fordulhat.

Ahogy arról korábban, a GOAL is beszámolt, a második helyen telelő listavezető szívesen látná soraiban a lengyel Sebastian Bergiert, ám a 26 esztendős lengyel csatár klubja, a Widzew Łódź visszautasította az első ajánlatot - amelyben a Meczyki.pl oldal szerint mintegy 2.5 milliós összeg szerepelt.

A Fradi rajta kívül Naby Keitát is szertné végleg megszerezni, a Bajnokok Ligája-győztes középpályás egy éve, kölcsönbe érkezett a Népligetbe a Werder Brementől, ám januárban lejár a megállapodás, s egyelőre kérdéses, hogy sikerül-e megtartani a 30 esztendős középpályást. A Fradinfo szerint napokon belül döntés születhet az ügyben.

A hírek szerint az izlandi Stefán Ingi Sigurdarson is képbe került a zöld-fehéreknél, a norvég Sandefjordban futballozó 24 esztendős csatár a legutóbbi idényben (a norvég élvonal naptári év szerint zajlik) 27 bajnokin 15 gólt szerzett. Rajta kívül még Isaac Pappoe is visszatérhet kölcsönből, ám a 22 esztendős középpályás aligha jelent majd azonnali erősítést - a Dundee Unitednek kölcsönadott futballista sérülés miatt vélhetően nem léphet pályára a mostani idényben.