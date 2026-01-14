Fontos bejelentést tett szerda délután hivatalos oldalán a Ferencváros.

Bár a szurkolókat és a közvéleményt elsősorban Tóth Alex jövője foglalkoztatja - jelen állás szerint a Bournemouth tűnik befutónak amennyiben a magyar középpályás a váltás mellett dönt, még akkor is, ha az angolok első, mintegy 8.6 millió fontos ajánlatát nem fogadta el a Ferencváros -, a zöld-fehérek egy jelentős erősítést máris elkönyvelhetnek. A Werder Brementől 2024 decemberében kölcsönbe érkező Naby Keita ugyanis szerződést hosszabbított a Ferencvárossal, a 30 esztendős guineai középpályás játékjoga így végleg a zöld-fehérekhez került.

A Werder Bremennél 2024 őszén létszám felettivé váló labdarúgó az elmúlt egy évet kölcsönben töltötte a bajnoki címvédőnél, és a zöld-fehér mezben lejátszott 28 tétmeccsen eddig 5 gólpasszig jutott, valamint magyar bajnoki címet is ünnepelhetett. Az átigazolási díj összegét nem hozták nyilvánosságra a felek.

"Mióta itt vagyok, büszkeséggel tölt el, hogy a Fradi család tagja lehetek. Mindent meg fogok tenni, hogy a legjobbamat nyújtsam a klubért. Tavasszal szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, illetve minél tovább menetelni az Európa-ligában" -mondta a szerződés aláírása után Naby Keita a fradi.hu oldalon közzétett videóban.

"Komplex feladatot kellett megoldani ahhoz, hogy Naby Keita velünk maradjon. Tudtuk, milyen teljesítményre képes, azt is, hogy szívesen maradna nálunk, és ezért végül áldozatot is hozott. Október-november környékén kezdtük a tárgyalásokat, és hosszas egyeztetés után most jutottunk el oda, hogy minden fél számára sikerült megtalálni a legjobb megoldást"- mondta a fradi.hu-nak Hajnal Tamás.