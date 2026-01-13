Milliós ajánlat az Ekstraklasa sztárjáért

A Ferencváros nemzetközi szinten is jelentős tőkével vágott neki a csatárkeresésnek, miután Varga Barnabást 4,5 millió euróért értékesítették az AEK Athénnak. A büdzsét tovább növelheti Tóth Alex küszöbön álló eladása, akiért szintén rekordösszeg, várhatóan több, mint 10 millió euró folyhat be a klubkasszába.

A lengyel sajtó szerint a zöld-fehérek már meg is tették az első lépést: a Meczyki.pl úgy tudja, a Fradi 2,5 millió eurós (kb. 1 milliárd forint) ajánlatot tett a Widzew Lódz 26 éves támadójáért, Sebastian Bergierért. A csatár remek formában van, az ősszel 15 meccsen 9 gólt szerzett. Bár klubja elsőre nemet mondott, a Fradi anyagi ereje döntő lehet a folytatásban.

Pululu is a listán szerepel

Nem Bergier az egyetlen jelölt: a Jagiellonia kongói gólvágója, a szintén 26 éves Afimico Pululu iránt is élénk az érdeklődés. Pululu szerződése nyáron lejár, így a lengyeleknek most van utoljára esélyük pénzt kapni érte. Łukasz Masłowski sportigazgató megerősítette: három ajánlatuk is van a játékosért, akiért a Fradi már nyáron is érdeklődött.

A két lengyelországi sztáron túl a bosnyák Nardin Mulahusejnovic is szóba jött a héten, aki az örmény első osztályból érkezhet. De ki fog közülük Varga Barnabás örökébe lépni a bajnoki rajtig?

Forrás: Goal.pl, Meczyki.pl