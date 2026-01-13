Kubatov Gábor keményen beszólt az NB1-es csapatoknak

A ferencvárosi klub elnöke szerint szerették volna a Varga Barnabásért kapott pénzt visszaforgatni a magyar futballba, ám egyik magyar csapat sem fogadott el ajánlatot hazai futballistáért.

Azt nem részletezte az elnök, mely csapatokról és játékosokról van szó, ám szerinte összességében rekordmagas, nagyjából 5 millió eurós ajánlatról van szó.

Sok hír megjelent a napokban, mely magyar játékosokat szemelte ki magának a Ferencváros, köztük van a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel, a debreceni Bárány Donát és a bajnoki rivális Győri ETO-ban futballozó Vitális Milán. Mivel Kubatov neveket nem említett, így csak találgatni lehet, kikre gondolhatott posztjában a Fradi első embere.