Kubatov GáborPozsonyi Zita
Szabó Kristóf

Kubatov Gábor keményen beszólt az NB1-es csapatoknak

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor Facebook-bejegyzésben kritizált meg nem nevezett csapatokat, miután ajánlatot tettek négy magyar játékosért, de azt a csapatok visszautasították.

A ferencvárosi klub elnöke szerint szerették volna a Varga Barnabásért kapott pénzt visszaforgatni a magyar futballba, ám egyik magyar csapat sem fogadott el ajánlatot hazai futballistáért.

Azt nem részletezte az elnök, mely csapatokról és játékosokról van szó, ám szerinte összességében rekordmagas, nagyjából 5 millió eurós ajánlatról van szó.

Barátságos klub mérközések 1
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC

Sok hír megjelent a napokban, mely magyar játékosokat szemelte ki magának a Ferencváros, köztük van a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel, a debreceni Bárány Donát és a bajnoki rivális Győri ETO-ban futballozó Vitális Milán. Mivel Kubatov neveket nem említett, így csak találgatni lehet, kikre gondolhatott posztjában a Fradi első embere.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0