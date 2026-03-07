Nem elég a vezetőedző menesztése, a sportigazgató távozását is követelik a diósgyőri ultrák!

Mint ismert, a DVTK csütörtökön kiesett a Magyar Kupából, miután 1-0-s vereséget szenvedett a Budapest Honvéd vendégeként a sorozat negyeddöntőjében. A miskolciaknak a kupa jelenthette volna a szezonjuk megmentését, hiszen a bajnokságban biztosan a kiesés ellen kell majd harcolnia a Diósgyőrnek, így mindenképpen gyógyír lett volna a szurkolóknak egy kupamenetelés.

Az első számú felelőst már megtalálta a klub, a vereség után Vladimir Radenkovicsot menesztette a DVTK, helyét pedig a korábbi Újpest-edző, Nebojsa Vignjevics veszi át.

December óta tart a bojkott

A diósgyőri ultrák december óta bojkottálják csapatuk meccseit, miután ultimátumot adtak a gárdának a Ferencváros elleni mérkőzés előtt. Akkor nyernie kellett volna a DVTK-nak, ám az 1-0-s vereséget már nem viselték el a szurkolók, és bejelentették, amíg a jelenlegi szakmai stáb irányítja a csapatot, nem látogatják a miskolci együttes mérkőzéseit.

Akkor nem lépett a vezetőség, Radenkovics maradt a helyén, a szurkolók bojkottba kezdtek, a csapat pedig megindult a lejtőn: a csapat hat tavaszi bajnoki meccséből csak egyet nyert meg, amivel jelenleg az utolsó előtti, kiesőhelyen állnak a miskolciak. A Magyar Kupában ugyan hat gólt lőve jutott tovább a csapat a Paks otthonában, a kispesti kupakiesés megpecsételte Radenkovics sorsát.

Kovács Zoltán sem kívánatos Miskolcon

A szurkolók pedig továbbra sincsenek megelégedve, Radenkovics távozása nem elég nekik - a sportigazgató, Kovács Zoltán sem kívánatos a borsodiaknál: az Ultras Diósgyőr Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz: “Húzzál vissza a IV. kerületbe, nincs helyed Diósgyőrben”.

A miskolci együttesnek három kulcsfontosságú meccse jön a bajnokságban, hiszen az MTK, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza ellen is kiesési rangadót játszik a Diósgyőr. Úgy tűnik, amíg Kovács Zoltán sportigazgató marad a helyén, mindezt a szurkolói nélkül kénytelen lejátszania a DVTK-nak az élvonalbeli tagság megtartásáért.





