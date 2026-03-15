Megszólalt az ex-diósgyőri sportigazgató a klub körül kialakult helyzetről

A héten vált hivatalossá, hogy Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója távozik posztjáról a Kazincbarcika elleni, 4-0-s hazai vereség után. A miskolci ultrák már a meccs előtt is kemény hangvételű üzenetet küldött Kovácsnak, ugyanezt pedig a mérkőzés után is megtették a szurkolók.

A klub volt sportigazgatója, Horváth Csenger 2025 júniusában távozott a DVTK éléről, az ő helyét vette át Kovács Zoltán. A kialakult helyzetről Facebook-posztban reagált a sportvezető: “Amikor távoznom kellett a Diósgyőrtől, akkor őszintén leírtam: stabil alapok és valódi megtisztulás nélkül egy klubnál nem lehet tartós sikert építeni. Sajnos az azóta történtek sok mindent visszaigazoltak”.

Horváth elmondta, számára a futball szenvedély inkább, mint munka, és megtiszteltetésnek tartja, hogy a megyei III. osztályból a diósgyőri sportigazgató székéig jutott sportvezetőként.

”A futballnak lelke van és ezt bűn hagyni elveszni, nem szabad engedni, hogy egyéni érdekek felülírják” - fogalmazott Horváth Csenger.

A korábbi sportigazgató szeretné, ha a Diósgyőr megtalálná az útját, és visszatérjen oda a magyar futballban, ahová való. A szurkolóknak is üzent Horváth: “Tartsatok ki! A magyar focinak, de a társadalmunknak is szüksége van a szenvedélyetekre, a fanatizmusra és a <<csakazértis>> mentalitásra. Kitartást mindenkinek!” - zárta levelét a klub volt szakmai vezetője.





