Erre senki sem számított: kiderült, melyik Szoboszlai kedvenc magyar együttese!

„A kedvenc magyar előadóm, az a Döndi duó"

– árula el mindenki meglepetésére Szoboszlai Dominik, hogy a mulatós zenei páros a kedvenc zenei formációja.

Szoboszlai Dominik több rajongói kérdésre is válaszolt:

Szoboszlai nagyon szereti a kislányát

Szoboszlai Dominik azt is elárulta, mennyi időt tölt naponta telefonázással, és hogy a telefonján kívül melyik a tárgy, amihez a legjobban ködőtik. valamint arról is mesélt, mit szeret a legjobban az apaságban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominikot beválasztották az eddigi idény álomcsapatába.

Azonban az is kiderült, hogy a magyar játékost egyelőre nem jelölhették az év Premier League játékosa díjra.



