Alocatse után a magyar válogatott sztárja is távozhat Diósgyőrből, többen érkezhetnek

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Elton Acolatse a Ferencvároshoz igazolt, ma pedig azok a hírek láttak napvilágot, hogy Jurek Gábor az MTK-hoz tart.

Hírek szerint Gera Dániel klubváltása kapcsán is csupán az aláírás és a hivatalos bejelentés van hátra, a magyar válogatott játékos az iráni első osztályban szereplő Perszepoliszban folytatja a karrierjét.

Sajtóhírek szerint még egy játékos jövője kérdéses a klubnál, emellett több fiatal labdarúgó is van, akiket a klub kölcsönadna, vagy akiket kölcsönvennének.

Kik érkezhetnek Diósgyőrbe?

A klub hivatalos ajánlatot kapott Karlo Senticért hazájából, Horvátországból, ám a DVTK elutasította az ajánlatot, mivel télen nem tudták megfelelően pótolni a kapust, és a keretben nincs olyan játékos, aki erre alkalmas lenne.

Az érkezőket illetően a héten várható Peter Ambrose csatlakozása, de a klub továbbra is keresi a megfelelő játékost, és a hírek szerint több magyar játékossal is tárgyalnak az erősítés érdekében.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Elton Acolatse így búcsúzott el a DVTK-tól.