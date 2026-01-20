Így búcsúzott el Elton Acolatse a DVTK szurkolóitól

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Ferencváros hivatalosan is bejelentette, hogy leigazolta Elton Acolatsét a Diósgyőrtől. Ilyenkor szokásos módon a támadó a klubhonlapon intett búcsút egykori együttesének, amelynek köszönetet mondott, majd arra is kitért, hogy tavasszal szeretné megmutatni magát a nemzetközi porondon.

"Köszönöm a DVTK-nak ezt a csodálatos két és fél évet, kiválóan éreztem magam Diósgyőrben, rengeteg emléket viszek magammal

- kezdte az idei NB I-es szezonban nyolc gólt és nyolc gólpasszt jegyző játékos, aki ezzel a DVTK házi góllövőlistájának élén állt.

- Nagyon szerettem itt játszani, ilyen közönség előtt, ahol a klub, a csapattársak és a szakmai stábok érdeme is, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtottam - búcsúzott Elton Acolatse. - Úgy érzem, most eljött a váltás ideje, mert már nem vagyok fiatal, és címeket akarok nyerni a bajnokságban, a kupában, valamint játszani a nemzetközi kupában. Köszönöm a DVTK-nak, hogy elengedtek, és tavasszal ismét meg tudom mutatni magam Európában!"

Az egykori holland U17-es, U18-as és U20-as válogatott támadó leghamarabb a vasárnapi ETO FC Győr elleni bajnoki rangadón mutatkozhat be új csapatában. A zöld-fehérek hátralévő, két Európa-liga-főtáblás mérkőzésén még nem szerepelhet, csak az egyenes kieséses szakasz keretébe kerülhet majd be.

