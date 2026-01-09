Netherlands v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
Különleges bajnokságba igazolhat a magyar válogatott játékos

Gera Dániel iránt az iráni élvonalból érdeklődnek.

Az iráni első osztály jelenlegi második helyezettje, a Perszepolisz nézte ki magának a Diósgyőri VTK jobbhátvédjét, Gera Dánielt. 

A Csakfoci értesülései szerint már megtörtént a kapcsolatfelvétel a két klub között, igaz, egyelőre nem tettek ajánlatot az irániak a négyszeres magyar válogatott labdarúgóért. 

Ha azonban konkrét és elfogadható összeget ajánl Geráért a Perszepolisz, akkor könnyen lehet, hogy Iránban köt ki az MTK neveltje. 

Ahogyan a korábbi szezonokban megszokhattuk, úgy ebben a kiírásban is alapembere a DVTK-nak Gera: a 18 lejátszott NB I-es bajnoki mérkőzésből 16-szor ott volt a pályán, ráadásul mindannyiszor kezdőként. 

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy Gera decemberben pénzbüntetést kapott jelenlegi klubjától. 

