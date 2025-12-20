Dárdai üzenetet kapott Németországból: egy családtagját veszítette el a Hertha

Dárdai Pál távozása a Hertha BSC-től nem maradt visszhang nélkül, a német sportlapok részletesen beszámoltak a korábbi magyar szövetségi kapitány csütörtöki bemutatásáról. A Kicker megjegyezte: Dárdai Magyarországra szerződésével végleg lezárult a herthás időszaka, hiszen az elmúlt időben már csupán márkanagykövetként és kelet-európai megfigyelőként dolgozott a berlini klubnál.

„Hertha-szurkoló vagyok és mindig is az maradok, ez a klub a családom – idézte a német lap a pécsi születésű tréner újpesti bemutatóján tett kijelentését. – Sok csodálatos emlékem fűződik a Hertha BSC-hez, ezért minden jót kívánok a klubnak.”

A német újság felidézte a magyar szakember és a fővárosi egyesület közös történetét is. Dárdai 1997 januárjában érkezett a másodosztályban szereplő Herthához, és már abban a szezonban részese volt a feljutásnak. Két és fél évvel később, 1999 tavaszán a csapat bronzérmes lett a Bundesligában, ami Bajnokok Ligája-indulást ért. Középpályásként összesen 297 bajnoki mérkőzésen viselte a Hertha mezét, ezek közül 286-ot az élvonalban játszott le.

Dárdai Pál nagy dobásra készül Újpesten: magyar Eb-hős és magyar vezetőedző érkezhetnek

A cikk kitér a családi szálakra is: ifjabb Dárdai Pál, azaz Palkó után ő lett a második Dárdai, aki a Herthától Magyarországra igazolt. Mivel a legkisebb fiú, Bence a Wolfsburg futballistája, jelenleg egyedül Márton maradt a kék-fehérek kötelékében.

„Dárdai Pál minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét élvezi klubunkhoz való hozzájárulásáért, és sok sikert kívánunk neki új szerepében”

– nyilatkozta a Bildnek Peter Görlich, a Hertha vezérigazgatója a Dárdai búcsúja kapcsán.

A német lapok egy személyesebb részletet is megemlítettek: Dárdai Pál feleségével, Mónikával és Teddy nevű kutyájukkal gyakran tölti idejét a balatoni nyaralójukban. A jövőben pedig – tette hozzá a Bild – leginkább a Szusza Ferenc Stadion lelátóin bukkanhat fel, ahol a tabellán jelenleg kilencedik Újpest FC mérkőzéseit követik majd. A lap hangsúlyozta: a Ferencváros mögött az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar klubhoz érkezett a korábbi Hertha-edző, hiszen a lila-fehérek 59 alkalommal álltak dobogón, húsz bajnoki címet, huszonegy ezüst- és tizennyolc bronzérmet gyűjtöttek be, valamint 18 kupadöntőből 11-et megnyertek.

