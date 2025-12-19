Dárdai családBorsonline
C. Kovács Attila

Kórházba került Dárdai Pál fia!

Vírusos megbetegedés miatt péntek hajnalban kórházba került Dárdai Pál középső fia, Dárdai Márton. A 23 éves középső hátvéd így kénytelen volt kihagyni a Hertha BSC péntek esti bajnokiját.

Sajtóhírek szerint a Hertha csapatában tőbben is elkapták a hányás-hasmenés vírust, köztük a magyar válogatott védő, Dárdai Márton is. Dárdai Pál középső fia péntek hajnalban az egyik berlili klinikára került be, és három órán keresztül infúziós kezlést kapott. 

A Hertha a betegség miatt nem nevezete a 23 éves védőt az Arminia Bielefeld elleni másodosztályú bajnokira, a fővárosiak Dárdai hiányában 1-1-es döntetlent játszottak az észak-rajna-vesztfáliai csapat ellen.

