Kórházba került Dárdai Pál fia!

Sajtóhírek szerint a Hertha csapatában tőbben is elkapták a hányás-hasmenés vírust, köztük a magyar válogatott védő, Dárdai Márton is. Dárdai Pál középső fia péntek hajnalban az egyik berlili klinikára került be, és három órán keresztül infúziós kezlést kapott.

A Hertha a betegség miatt nem nevezete a 23 éves védőt az Arminia Bielefeld elleni másodosztályú bajnokira, a fővárosiak Dárdai hiányában 1-1-es döntetlent játszottak az észak-rajna-vesztfáliai csapat ellen.

