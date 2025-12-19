Hertha BSC v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
GOAL

Újpest: Dárdai Pál elárulta, mit gondol a Ferencvárosról!

Az Újpest új sportigazgatója, Dárdai Pál elárulta, mit gondol az ősi rivális Ferencvárosról.

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, az Újpest hivatalosan is Dárdai Pált nevezte ki a klub új sportigazgatójának. A sajtótájékoztatón természetesen az is szóba került, hogy a lila-fehérek mikor érhetik utol a rivális Ferencvárost: 

„Most írtam alá a szerződést, végig kell néznem mindent. Nem foglalkozok a Fradival, most még saját magunkkal versenyzünk. A Fradival nem foglalkozom, bennem még nincs meg a rivalizálás érzése vele szemben, úgyhogy agyon is csaphattok ezért. Valamit föl szeretnénk építeni és ha működik, akkor tudunk, de most nem a Fradival versenyzünk szerintem, hanem saját magunkkal. (…) Én sem vagyok még lila vérű, azt túlzás volna mondani, ám kötődöm a klubhoz, és már kezd átalakulni a vérem – szögezte le Dárdai Pál, aki január harmadikától veszi át hivatalosan az Újpest szakmai irányítását.

A sajtótájékoztató további részleteiről itt olvashatsz:

Hivatalos: bemutatták Dárdait, ő az Újpest új sportigazgatója

Így búcsúztak el Dárdai Páltól a Hertha szurkolói

OTP Bank Liga NB I
DVTK crest
DVTK
DIO
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
OTP Bank Liga NB I
Újpest FC crest
Újpest FC
UJP
Kazincbarcika BSC crest
Kazincbarcika BSC
KAZ

A teljes sajtótájékoztató:

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0