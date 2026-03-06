A vártnál súlyosabb Ronaldo sérülése, kiderült, mikor térhet vissza

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Cristiano Ronaldo combizomsérülést szzenvedett az Al-Fayha ellen bajnokin szombaton, az Al-Nasszr támadóját le is kellett cserélni, a kispadon pedig rögtön egy hatalmas jeges tömlőt kapott a combhajlítójára.

Ronaldo elkezdte a rehabilicáiót

Az Al-Nasszr kedden hivatalos felületein erősítette meg, hogy Cristiano Ronaldo combizomsérülést szenvedett az Al-Fajha elleni bajnokin, ezért kellett lecserélni a 80. percben. A 3–1-re megnyert mérkőzés elején a portugál támadó kihagyott egy büntetőt, majd csapata második gólja után cserét kért – a klub tájékoztatása szerint a jobb combjával adódtak problémák.

A közleményből az is kiderült, hogy Cristiano Ronaldo kedden már meg is kezdte a regenerációs munkát a klubnál, és felépülését „napi szinten felügyelik majd”. Ez egyben cáfolja azokat a híreket is, amelyek szerint a 41 éves labdarúgó az iráni háború miatt a családjával együtt elhagyta Rijádot, és Madridba menekült volna. A klub ugyanis a közlemény előtt nem sokkal friss fotókat is közzétett arról, ahogy Cristiano Ronaldo megérkezik a csapat edzőközpontjába.

A portugál A Bola kedden arról számolt be, hogy közlemény alapján szinte biztosra vehető, hogy CR kihagyja az Al-Naszr hétvégi bajnokiját.

A vártnál súlyosabb a sérülés, de nincs veszélyben a világbajnokság

A GTV Sports legfrissebb információi szerint azonban Ronaldo sérülése súlyosabb a vártnál, a 41 éves portugálnak 2-4 hetet kell majd kihagynia, így nemcsak csapata hétvégi bajnokijáról fog hiányozni.

Viszont így úgy néz ki, hogy egyelőre nincs veszélyben az ötszörös aranylabdás világbajnoki szereplése, a veterán csatár ott lehet pályafutása hatodik, nagy valószínűséggel utolsó vb-jén.





