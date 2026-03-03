Madridba menekült a háború elől Cristiano Ronaldo

A portugál sztár, Cristiano Ronaldo a szaúdi bajnokság legismertebb játékosa, angol lapértesülések szerint drámai körülmények között hagyta el Rijádot. Az Al-Nasszr futballistája a 61 millió font (26,85 milliárd forint) értékű repülőgéppel még hétfő este szállt fel, fedélzetén családjával.



A távozás időzítése sem volt véletlen: a Közel-Keleten egyre fokozódó erőszak már a szaúdi fővárost is elérte, és sajtóhírek szerint az amerikai nagykövetséget is támadás érte. A régióból több ezer külföldi próbál távozni, miközben a közlekedési nehézségek az evakuálást is akadályozzák.



Ronaldo párjával, Georgina Rodríguezzal és öt gyermekével élt Rijádban, és a jelek szerint nem kívánta kockáztatni családja biztonságát. A 15 fő befogadására alkalmas magánrepülőgépe külön lakosztállyal és zuhanyzóval felszerelt, külsejét pedig saját logója és ikonikus gólörömének sziluettje díszíti.



A támadó jelenleg sérüléssel is küzd: az Al-Fayha FC elleni, 3–1-re megnyert bajnokin izomproblémák miatt lecserélték, így egyelőre az is kérdéses, mikor térhet vissza a pályára – és hogy visszatér-e egyáltalán Szaúd-Arábiába.



A térség feszült helyzete a nemzetközi futballra is hatással van: az Ázsiai Futball-szövetség több mérkőzést elhalasztott, köztük az al-Nasszr és az al-Vaszl Ázsiai Bajnokok Ligája-negyeddöntőjét is.

A régióban szombaton két magyar focista, Gera Dániel és Koszta Márk is ott rekedt. Gera Dánielnek vasárnap sikerült kijutnia Törökországba

