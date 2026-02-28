Az Al-Nasszr az Al-Fayha otthonába látogatott a szaúdi bajnokság 24. fordulójában szombat este.

A vendégek a 11. percben tizenegyeshez jutottak, amihez a világ egyik legbiztosabb tizenegyes lövője, Cristiano Ronaldo állt oda, azonban az ötszörös aranylabdás portugál mellé lőtte a büntetőt.

Azonban az Al-Nasszr Ronaldo hibája ellenére is 3-1-re nyert, és visszavette a vezetést a szaúdi bajnokságban.



