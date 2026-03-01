Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Cristiano Ronaldo megsérült az Al-Nasszr hétvégi bajnokiján (3-1). Az Al-Nasszr portugál támadóját a 80. percben kellett lecserélni, miután izomsérülést szenvedett a jobb combjában.

A lefújást követően Jorge Jesus, az Al-Nasszr vezetőedzője megerősítette, hogy Ronaldót sérülés miatt cserélte le:

„Ronaldo izom fáradásos sérülést szenvedett, és az orvosi személyzet a lehető leghamarabb megvizsgálja majd, hogy megállapítsa a portugál játékos állapotát"

– húzta alá Jesus.

Cristiano Ronaldo kihagyhatja a világbajnokságot?

Mivel a világbajnokság bő három hónap múlva kezdődik, így ha Ronaldo sérülése súlyos, akkor könnyen lehet, hogy az ötszörös aranylabdás nem lesz ott a vb-on.

Hogyan alakulhat ki az izom fáradásos sérülés?

Ronaldo izom fáradásos sérülését (másnéven túlterheléses sérülést) szenvedett, ami akkor következik be, amikor az izmok a sorozatos, nagy intenzitású vagy hosszan tartó igénybevétel miatt elfáradnakés már nem képesek hatékonyan elnyelni az ütközéseket vagy stabilizálni az ízületeket.

Ez a fajta sérülés nem hirtelen mozdulatra (mint a húzódás) alakul ki, hanem fokozatosan, az izomrostok mikrosérülései vagy a kapcsolódó csontok terhelése révén

