Nem elég a kínos tizenegyes, még meg is sérült Cristiano Ronaldo

Visszavette a vezetést a szaúdi bajnokságban a Cristiano Ronaldo fémjelezte Al-Nasszr, a portugál sztár azonban nem feltétlenül lehet teljesen elégedett a mérkőzéssel.

Még gólnélküli állásnál, a 11. percben csúnyán mellérúgott egy büntetőt, a második félidőben pedig lecserélte őt a csapat edzője, vélhetően sérülés miatt. A sérülés súlyossága egyelőre nem derült ki, de nagy érvágás lenne a portugál elvesztése az Al-Nasszrnek, hiszen hosszú idő után vezeti ismét a csapat a táblázatot, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Ronaldónak meglegyen az első bajnoki címe érkezése óta.

Eddig nem kellett sokat nélkülöznie az Al-Nasszrnek a portugál legendát, mindössze két mérkőzést hagyott ki idén Ronaldo, amikor a bizonyos sztrájkját töltötte a támadó Karim Benzema átigazolása miatt.





