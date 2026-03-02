Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Egyesült Államok és Izrael szombaton megelőző csapást mért Iránra, a háború pedig azóta csak tovább eszkalálódott a közel-keleti országban. Gera Dániel, az iráni Perszepolis FC-ben játszó négyszeres magyar válogatott játékosa a háború kitörésekor Perszepoliszban ragadt, egy hotelszobában várta, hogy elhagyhassa az országot.

Így menekült el az iráni háború elől Gera Dániel

A DVTK egykori játékosa szerencsére vasárnap este elhagyhatta Iránt, és a szomszédos Törökországba menekült át. Ügynöke, Ivan Rados hétfőn erősítette meg, hogy ügyfele jól van, már az iráni határhoz közeli Van városában várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig, ha minden jól megy, még hétfőn este hazarepül.

Gera Dániel már megérkezett Budapestre

Rados az interjúban azt is elmondta, hogy Gera Dániel gépe hétfőn 19 óra körül érkezik meg Isztambulból.

A flightradar oldalán találtható nyilvános adatok szerint a Turkish Airlines Isztambulból érkező A321-es járata 19:04-kor landult a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, nagy valószínűséggel Gera Dániellel a fedélzetén.

Mi történt pontosan Iránban?

A Ripost is felvette a kapcsolatot a magyar játékos ügynökével, Ivan Radossal, aki a magyar lapnak elárulta, hogy nem beszélhetnek a közel-keleti országban történtekről:

„Természetesen tartom a kapcsolatot Danival, ami azért nehézkes, mert nem volt internet. A védencemtől tudtam meg a szárazföldi utazás tervét, a Perszepolisz játékosállományának légiósai valóban Törökországba utaztak, és a külföldi labdarúgókat arra kérték, hogy ameddig nem javul a háborús helyzet, utazzanak vissza a hazájukba. A Perszepolisz vezetése megtiltotta játékosainak, hogy beszéljenek az izraeli-iráni háborús eseményekről"

– hangsúlyozta a játékosügynök.

