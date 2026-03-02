Irán lángokban: drámai részletek derültek ki a magyar válogatott kimenekítéséről!

Mint ismert, szombaton Izrael az Egyesült Államok (USA) közreműködésével katonai támadást indított Irán ellen. A Közel-Keleten kirobbant háború több magyar focistát is érintett: Gera Dániel Iránban, Koszta Márk pedig Izraelben ragadt. Hétfőn azonban megnyugtató hír futott be: Gera Dániel, az iráni Perszepolisz válogatott futballistája vasárnap este elhagyta az országot.

Ivan Rados, a korábbi diósgyőri alapember menedzsere már korábban is beszélt arról, hogy Gera egy teheráni szállodában várta a fejleményeket. A Mandiner megkeresésére most újra nyilatkozott ügyfele helyzetéről.

„Az első és legfontosabb, hogy Dani biztonságban van. Tegnap, azaz vasárnap este elhagyta az országot, most Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig hazarepül – ha minden jól megy, hétfő este hét óra körül lesz Budapesten”

– hangsúlyozta Rados, aki Gera jövőjére is kitért. Az iráni vezető halála miatt negyvennapos gyászt hirdettek, ez idő alatt pedig érdemi döntések sem születnek – így az ottani bajnokság sorsa is bizonytalan.

„Dani jelenleg érvényes szerződéssel rendelkezik a Perszepolisszal, ezt egyoldalúan nem tudjuk felbontani, úgy sem, hogy most épp szünetel a bajnokság. Mindenekelőtt meg kell várni, hogy leteljen ez a negyven nap, utána talán többet tudunk majd”

– tette hozzá.

A 30 éves jobbhátvéd 2022 és 2025 között 99 mérkőzésen lépett pályára a Diósgyőri VTK színeiben, korábban pedig több magyar klubban is megfordult.

Ivan Rados egy másik magyar légiós, az Izraelben futballozó Koszta Márk menedszere is. A Hapoel Petah Tikva játékosáról annyit árult el, hogy folyamatos kapcsolatban áll vele. Helyzete annyiban „szerencsésebb”, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai célpontokat érintenek, miközben a civil lakosság biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az egyik vb-résztvevő visszalépett a tornától, elmaradhat a világbajnokság?





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.