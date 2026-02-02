Mi történt?

Karim Benzema szerződése 2026 nyarán jár le az al-Ittihadnál, a 38 éves játékos és a klub 2025 nyara óta folyamatosan tárgyalnak a kontraktus meghosszabbításáról. A szaúdi klub azonban a múlt héten egy olyan szerződés tervezetet rakott le Benzema elé, ami kiverte a biztosítékot az egykori Real Madrid játékosnál.

Mint írtuk, Benzema úgy érzi, a klub megszegte a korábbi ígéreteit, ugyanis a felkínált megállapodás számára gyakorlatilag azt jelentené, hogy „ingyen játszana”, leszámítva a reklámokhoz kapcsolódó bevételeket.

A Capology szerint a francia csatár eddig havi 1,1 millió eurót keresett az al-Ittihatdnál, és ezután az összeg után várhatóan nem fog belemenni, hogy aprópénzért játsszon a szaúdi bajnokságban.

A L'Equipe információi szerint a szintén szaúdi al-Hilal és a Juventus is szívesen mentőövet dobna a csalódott franciának. A patinás lap úgy tudja, hogy Benzemát nem sürgeti az idő, mivel még az átigazolási időszak lezárulta után is elhagyhatja az al-Ittihadot, ha felbontja a szerződését a csapattal. De legrosszabb esetben is 2026 nyarán lejár a szerződése, akkor egészen biztosan távozhat, ha nincs megelégedve az új fizetésével.