Fordulat az Old Traffordon

Fernandes az elmúlt években a United egyik legstabilabb teljesítményt nyújtó játékosa volt, dolgozott együtt Erik ten Haggel és Ruben Amorimmal is. Amorim januári menesztése utánaz ideiglenesen kinevezett Michael Carrick irányításával látványos javulás következett: hat győzelem és egy döntetlen az első hét mérkőzésen, ami újraélesztette a Bajnokok Ligája-szereplésről szőtt álmokat.

A szakmai stabilitás azonban még nem teljes. A klub vezetése egyelőre nem nevezte meg a végleges vezetőedzőt, és a nyár komoly strukturális döntéseket hozhat – nemcsak a kispadon, hanem a játékoskeretben is.

A szaúdi opció nem tűnt el

Romano szerint Fernandes az elmúlt három évben minden nyáron kapott konkrét lehetőséget arra, hogy a szaúdi élvonalba igazoljon. A legkomolyabb érdeklődés tavaly érkezett az Al Hilal SFC részéről, amely jelentős ajánlatot tett. A Manchester United akkor egy 100 millió fontos transzfer lehetőségét is mérlegelte, hogy finanszírozni tudja a keret átalakítását. A portugál középpályás végül a maradás mellett döntött. Nem a pénz motiválta – hangsúlyozza Romano –, hiszen magasabb fizetésre már korábban is lett volna lehetősége. A döntés mögött sportszakmai szempontok álltak: Fernandes nyerni akar Manchesterben, és csapatkapitányként meghatározó szerepet kíván betölteni az újjáépítésben. Az olasz újságíró ugyanakkor egyértelművé tette: nyáron ismét várható szaúdi megkeresés. A közel-keleti topklubok stratégiai célpontként kezelik a portugál válogatott játékost, és az ilyen típusú érdeklődés nem szokott egyik évről a másikra megszűnni.

Rekordok és felelősség

Fernandes teljesítménye sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett: a hétvégén a klub históriájának harmadik játékosaként lépte át a 100 gól és 100 gólpassz határát manchesteri mezben, Ryan Giggs és Wayne Rooney után. Ez a statisztikai mutató nemcsak produktivitást, hanem tartós, magas szintű teljesítményt is jelez. A kérdés tehát nem az, hogy van-e érdeklődés a játékos iránt. Sokkal inkább az, hogy a Manchester United milyen jövőképet tud felmutatni számára. Pénzügyi akadály aligha lesz egy esetleges megállapodásnál – a végső döntés Fernandes kezében van. Ha a klub meggyőzi őt arról, hogy reális esély van trófeákért harcolni, maradhat az Old Traffordon. Ha azonban az ambíciók és a projekt iránya nem bizonyul elég erősnek, a szaúdi milliók ismét komoly alternatívát jelenthetnek.

A váltásba azonban még komolyan beleszólhat a politika is. A közel-keleti válság miatt friss hír, hogy Cristiano Ronaldo elhagyta Szaúd-Arábiát.

