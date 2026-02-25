Vége a Fernandes-korszaknak?

Bár a 31 éves középpályás 2020-as érkezése óta vitathatatlanul az United legmeghatározóbb játékosa, jövője az Old Traffordon egyre bizonytalanabb. Fernandes szerződése és kora miatt a vezetőség fontolgatja az értékesítését, különösen a szaúdi Pro League élénk érdeklődése mellett.

A portugál irányító formája is visszaesést mutat: jelenleg fennáll a veszélye, hogy United-karrierje legkevesebb gólt hozó szezonját zárja. Bár Ruben Amorim érkezése új reményt adhatott volna, a klub gazdasági stratégiája mást diktál. Ahogy azt korábban Fabrizio Romano is megerősítette, az Unitednél senki sem érinthetetlen, ha megfelelő ajánlat érkezik.

Morgan Gibbs-White az új célpont

A Daily Mail beszámolója szerint a "Vörös Ördögök" készek aktiválni Gibbs-White szerződésében szereplő 60 millió fontos kivásárlási árat. Az angol válogatott játékos kulcsszerepet játszott abban, hogy a Nottingham Forest kvalifikálta magát az Európa-ligába, legutóbb pedig a Fenerbahce elleni győzelem során nemzetközi porondon is bizonyított.

A transzfer azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a városi rivális Manchester City is figyeli a 26 éves középpályást, valamint csapattársát, Elliot Andersont is.

Szigorú bérplafon az Old Traffordon

Az United új igazolásainál – mint Bryan Mbeumo vagy Matheus Cunha – már megfigyelhető egy új trend: a klub nem hajlandó heti 150 000 fontnál magasabb alapbért fizetni. Gibbs-White-nak is ezen keretek közé kellene illeszkednie.

A keret nagytakarítása már megkezdődött: a klub hivatalosan is megerősítette, hogy a brazil középpályás, Casemiro a szezon végén távozik. Hasonló sors várhat Marcus Rashfordra is; az United vezetősége abban bízik, hogy a Barcelona végleg megvásárolja a Camp Nouban szereplő támadót, ezzel megszabadítva a klubot egy hatalmas bértehertől. A távozók listáját erősítheti majd Jadon Sancho is, akinek heti 250 000 fontos gázsija a szerződése lejártával tűnne el a könyvelésből, míg a veterán védő, Harry Maguire csak akkor maradhat az Old Traffordon, ha hajlandó jelentős fizetéscsökkentésbe belemenni.

Cole Palmer is a manchesteri álmok között

Bár Gibbs-White az elsődleges és realitásokon alapuló célpont, Louis Saha, a United korábbi csatára szerint a Chelsea gyöngyszeme, Cole Palmer lenne a "tökéletes" utód. Saha kifejtette, hogy Palmer sokoldalúsága és magabiztossága tökéletesen illene az Old Traffordra, és ő az a kaliber, aki képes lenne átvenni a karmesteri pálcát Fernandestől.

Bármelyik angol tehetség is érkezik végül, egy dolog biztos: a Manchester Unitednél egy korszak lezárulni látszik, és a nyár a totális pénzügyi fegyelem és szakmai megújulás jegyében telik majd.

