Bruno Fernandes döntött a jövőjéről

Bár a portugál irányítót tavaly nyáron és az idei rekordokat döntögető szezonja során is folyamatosan hírbe hozták szaúdi klubokkal, a középpályás jövője – úgy tűnik – továbbra is Manchesterhez köti. Fernandes korábban egyértelművé tette lojalitását:

A Bajnokok Ligája a kulcs

A The Sun beszámolója szerint a maradás hátterében egy fontos szakmai feltétel áll: ha a United kvalifikálja magát a következő évi Bajnokok Ligájára, Fernandes elkötelezettsége megingathatatlan. A klubvezetés és a játékos közötti összhang alapja a közös ambíció, amelynek célja a United visszavezetése az európai elitbe.

Célkeresztben a bajnoki cím

Csapattársa, a fiatal kapus, Senne Lammens is megerősítette, hogy a kapitány látja a potenciált a keretben, és egyetlen cél lebeg a szeme előtt: 2013 után újra bajnoki címet nyerni a Manchester Uniteddel.

„Szerintem maradni akar, mert Bajnokok Ligáját és Premier League-et akar nyerni. Ez vezérli őt, és ezt az attitűdöt próbálja átadni nekünk is a mindennapokban” – mondta Lammens. A kapus hozzátette, Fernandes tisztában van a liga nehézségeivel, de a maximalizmusa hajtja előre a csapatot.

Forrás: Sky Sport

