Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League
Bruno Fernandes az idény legjobbja? – Egyéni ragyogás az Arsenal árnyékában

Bár az Arsenal dominálja a 2025–26-os Premier League idényt, egyre több szakértő szerint az év játékosa mégis a Manchester United kapitánya, Bruno Fernandes lehet. A portugál középpályás teljesítménye statisztikákban és hatásban is kiemelkedik a mezőnyből.

Közeledik a bajnoki hajrá, így egyre többször kerül elő az év legjobbja játékos cím a Premier League-ben. Korábban már Szoboszlai Dominik neve is felmerült, bár utóbb kiderült, hogy az még csak az adott hónapra vonatkozó szavazásra buzdító felhívás volt. Mindenesetre azért még a magyar válogatott kapitánya is lehet befutó.

Bruno Fernandes: egyéni klasszis csapatsiker nélkül?

Azt viszont már több helyről rebesgetik – a TNT Sports szakírói és több elemző szerint is –, hogy Bruno Fernandes komolyan pályázik az idény legjobbja címre. Még úgy is, hogy csapata nem vezeti a bajnokságot. A Manchester United irányítója nemcsak számokban, hanem játékra gyakorolt hatásában is elit szintet képvisel.

A középpályás eddig 16 gólpasszt és több fontos találatot jegyzett, miközben kulcsszerepet játszik abban, hogy a United stabilan a dobogó közelében maradjon.

Vezér a pályán és azon túl

Fernandes értékét nem pusztán a statisztikák adják. A portugál játékos a United támadójátékának szervezője, aki gyakran egy személyben felel a kreativitásért, a tempóért és a kulcspasszokért.

A szezon során többször bizonyította, hogy képes meccseket eldönteni – akár góllal, akár egy remek indítással –, és a csapat eredményessége gyakran közvetlenül az ő formájától függ.

Riválisok: Rice, Kane és az Arsenal-henger

A díjért ugyanakkor komoly verseny zajlik. Az Arsenal bajnoki menetelése és győzelme esetén miatt Declan Rice az egyik fő esélyes. Mellette az ágyúsoktól Gabriel neve is felmerült. Ők mindketten a bajnokesélyes gárda csapatszintű dominanciája miatt kerülnek reflektorfénybe. Ezzel szemben Fernandes inkább az egyéni teljesítményével emelkedik ki.

Számok vs. narratíva

Az egyéni kiválóság vagy a csapatsiker számít többet?

Fernandes esete azt mutatja, hogy egy játékos akkor is lehet az idény legjobbja, ha csapata nem nyer bajnokságot. Korábban is volt példa hasonlóra a Premier League történetében.

Kevin de Bruyne a  2019/2020-as szezon végén úgy lett a legjobb, hogy a Liverpool nyerte a bajnokságot. De említhetjük az idei szezon végén a Liverpooltól távozó Mohamed Szalah-t is, aki a 2017/2018-as bajnokságban 32 gólt szerzett, de csapata csak 4. helyen végzett.

Bruno Fernandes teljesítménye különösen annak fényében értékes, hogy a Manchester United szezonja nem volt mentes hullámvölgyektől – mégis stabilan a nemzetközi kupahelyekért harcolnak.

Konklúzió

Bruno Fernandes szezonja nehezen vitatható: kiemelkedő statisztikák, meghatározó szerep a csapatban és folyamatos, magas szintű teljesítmény.  Hogy mindez elegendő lesz-e az idény legjobbja címhez, az nagyban függ attól, mennyire értékelik a szavazók az egyéni brillírozást a bajnoki címhez képest.

