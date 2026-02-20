Goal.com
Live
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Már majdnem elváltak Bruno Fernandes és a Manchester United útjai, amikor...

Fabrizio Romano arról számolt be, hogy 2025 nyarán a Vörös Ördögök nyitottak lettek volna a játékos eladására, aki pedig szívesen váltott volna.

Az olasz sportújságíró visszamenőleg arról számolt be, hogy bár a Manchester United és Bruno Fernandes is hajlott az átigazolásra, végül mégsem szerződött a portugál középpályás a szaúdi al-Hilalhoz. 

Ennek hátterében a " target="_blank">Daily Mail szerint az húzódott, hogy Fernandes nem szeretett volna váltani a világbajnokságot megelőzően. 

Romano arra is kitér, hogy az al-Hilal akkori elutasításával a 85-szörös portugál válogatott kizárta annak lehetőségét, hogy Szaúd-Arábiában folytassa a pályafutását. 

Arra pedig már az angol lap hívta föl a figyelmet, hogy Fernandes 2027-ig szóló szerződése tartalmaz egy 56 millió eurós kivásárlási záradékot, amelyet bármely nem angol csapat érvényesíthet. Ennek fényében továbbra sem biztos, hogy a Sporting volt játékosát még sokáig látjuk az Old Traffordon.  

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Anglia 1
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0