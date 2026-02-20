Már majdnem elváltak Bruno Fernandes és a Manchester United útjai, amikor...

Az olasz sportújságíró visszamenőleg arról számolt be, hogy bár a Manchester United és Bruno Fernandes is hajlott az átigazolásra, végül mégsem szerződött a portugál középpályás a szaúdi al-Hilalhoz.
Ennek hátterében aszerint az húzódott, hogy Fernandes nem szeretett volna váltani a világbajnokságot megelőzően.
Romano arra is kitér, hogy az al-Hilal akkori elutasításával a 85-szörös portugál válogatott kizárta annak lehetőségét, hogy Szaúd-Arábiában folytassa a pályafutását.
Arra pedig már az angol lap hívta föl a figyelmet, hogy Fernandes 2027-ig szóló szerződése tartalmaz egy 56 millió eurós kivásárlási záradékot, amelyet bármely nem angol csapat érvényesíthet. Ennek fényében továbbra sem biztos, hogy a Sporting volt játékosát még sokáig látjuk az Old Traffordon.
