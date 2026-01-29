Gólok minden mennyiségben: itt a BL-játéknap összes találata

A Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójának eredményei, gólösszefoglalói:

(az összefoglalóhoz kattints a mérkőzés eredményére)

Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 0–1

Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2

Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3

Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2

Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2

Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0

Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2

FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0

Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2

Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0

Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0

Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0

Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3

Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1

Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1

PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2

Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0

Dráma, dráma hátán az utolsó játéknapon

Az utolsó játéknapon rengeteg izgalmas mérkőzést rendeztek. A Real Madrid drámai körülmények között csúszott le az első nyolcról. A Liverpool az azeri Qarabagot ütötte ki az Anfielden, Szoboszlai Dominik gólpasszal vette ki a részét a megsemmisítő győzelemből. De a Tottenham Hotspur is magabiztosan nyert Frankfurtban. Győzelmének köszönhetően mindkét angol csapat kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe.

Hogy mely csapatok jutottak még tovább? Mutatjuk: itt a teljes lista, ezek a csapatok jutottak tovább a Bajnokok Ligájában.