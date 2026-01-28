Futball dráma: kétszer villant a piros, gólt szerzett a kapus, José Mourinho kütötte a Real Madridot a BL-ben!

A mérkőzést a Benfica kezdte jobban, a hazai csapat több helyzetet is ki tudott alakítani a Real Madrid ellen. Az első nagy lehetsőség Gianluca Prestianni adódott, azonban Jude Bellingham az utolsó pillanatban el tudta pöcizni az argentin játékos elől a labdát, a tovább csorgó labdát Vangelis Pavlidis pedig Thibaut Courtoisba rúgta, bár a görög csatár valószínűleg lesen tartózkodott. Davide Massa először tizenegyest ítélt az eset után, mivel úgy látta, Bellingham szabálytalanul szerelte Prestiannit, azonban a videóbíró kihívta a játékvezetőt, aki a jelenet visszanézése után felülbírálta önmagát, és nem ítélt büntetőt.

A 21. percben Prestianni tekert a tizenhatos széléről, azonban lövését Courtois ujjheggyel a kapufára ütötte.

A 25. percben Arda Güler került helyzetbe, azonban a török támadó lövése 19 méterről a kapu mellett hagyta el a játékteret.

A 30. percben megtört a jég, Raúl Asencio beadása után Kylian Mbappé fejjel vette be a Benfica kapuját (0-1).

Hat perccel később Asencio nem tudta megállítani Pavlidiszt a pálya jobb oldalán, a görög csatár pedig középre adta a labdát, ahol Andreas Schjelderup érkezett és egyből kapura fejelt, a labda pedig Courtois lábai között a hálóban kötött ki (1-1).

A félidő utolsó perceiben pedig jött a slusszpoén, Aurélien Tchouaméni egy jobb oldali szöglet után lerántotta Nicolás Otamendit, a játékvezető pedig ezúttal már büntetőt ítélt a hazaiaknak. A tizenegyest Pavlidisz magabiztosan értékesítette, így a Benfica meglepetésre 2-1-s előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

A fordulást követően ismét Schjelderup került helyzetbe, egy testcsellel megverte Asenciót, és a kilőtte a rövidet, Courtoisnak esélye sem volt leérni (3-1). Bekezdett a Benfica.

Az 58. percben Arda Güler ugrasztotta meg a lisszaboniak védőit, és középre adta a játékszert Mbappéhoz, a francia világbajnok pedig nem lacafazázott, egyből kilőtte a hosszút (3-2).

A mérkőzés utolsó félórjában nyílt csata zajlott, a madridiak a legjobb nyolcat jelentő egyenlítőgólért, míg a Benfica a két gólos vezetésért hajtott, ugyanis a Bodö/Glimt előnyben volt az Atlético Madrid ellen, így a portugáloknak nem lett volna elég az egygólos siker a továbbjutáshoz.

A madridiak azonban saját maguk alatt vágták a fát: a 92. percben Asencio, a 97. percben pedig Rodrygo állítatta ki magát második sárga lappal.

A legvégén jött a dráma

A Benfica olyannyira komolyan gondolta a továbbjutást, hogy a 98. percben, 3-2-s vezetésnél José Mourinho a kapusát, Anatoliy Trubin is előre vezényelte, aki Fredrik Aursnes szabadrúgása után tovább fejelte a Benficát a sorozat rájátszásába.

Több gól már nem született a mérkőzésen, Davide Massa a portugálok gólja után végetvetett a találkozónak, így hatalmas meglepetésre a Benfica 4-2-re nyert a Real Madrid ellen.

A királyiak számára hatalmas pofon a vereség, hiszen így csak a kilencedik helyen végeztek a BL alapszakaszában, így februárban rájátszásra kényszerülnek. Vinícius Júniorék egy ponttal maradtak le a nyolcadik helyen végző Manchester City mögött.

Itt a teljes lista, ezek a csapatok jutottak tovább a Bajnokok Ligájában!