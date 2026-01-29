Itt a teljes lista, ezek a csapatok jutottak tovább a Bajnokok Ligájában!

Az utolsó játéknap előtt rengeteg nyitott kérdés volt még a Bajnokok Ligája főtábláján, 14 csapat küzdött az első nyolc, 17 csapat pedig az első 24-ba jutásért. Mint ismert, az a nyolc csapat, amelyik az első nyolc helyen végez a BL főtábláján, automatikusan kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe, a 9-24. helyezettekre pedig egy rájátszás, ún. play-off kör vár, amelynek a győztesei szintén a legjobb 16 között folytatják.

Mi történt a nyolcadik fordulóban?

Az utolsó játéknapon rengeteg izgalmas mérkőzést rendeztek. A Real Madrid drámai körülmények között csúszott le az első nyolcról. A Liverpool az azeri Qarabagot ütötte ki az Anfielden, Szoboszlai Dominik gólpasszal vette ki a részét a megsemmisítő győzelemből. De a Tottenham Hotspur is magabiztosan nyert Frankfurtban. Győzelmének köszönhetően mindkét angol csapat kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe.

Nem sikerült egyenes ágon 16 közé kerülnie a Dortmundban kétgólos sikert arató Internazionalénak, valamint a norvég Bodö/Glimttől hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedő Atlético Madridnak sem.

Már most nyolcaddöntős az Arsenal és a Liverpool mellett a Tottenham Hotspur, a Bayern München, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting Lisboa, valamint a Manchester City.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláját IDE KATTINTVA tudod megnézni.

Az egyenes kieséses szakasz menetrendje:

A 16 közé kerülésért sorra kerülő párharcokat pénteken sorsolják.

A Nyolcadik forduló eredményei:

Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 0–1

Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2

Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3

Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2

Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2

Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0

Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2

FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0

Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2

Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0

Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0

Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0

Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3

Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1

Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1

PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2

Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0

Továbbjutók:

1-8: Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City

9-24: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiakosz, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodö/Glimt, Benfica