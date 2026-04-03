A 29 éves játékos már korábban is fontolgatta a távozást, és a mai napon ezt Fabrizio Romano, a transzferek szakértője is megerősítette: Silva a következő szezonban biztosan nem a City világoskék mezében szerepel majd.

Silva és képviselete azonnal megkezdte az összes lehetséges felmérését, hogy megtalálják a legjobb ajánlatot. Távozása jelentős változásokat hozhat a Premier League egyik legnagyobb sztárcsapatában, ahol az utóbbi években kulcsszerepet játszott.

A futballvilág árgus szemekkel figyeli a játékos körüli híreket: nagy kérdés, hogy melyik klub tudja majd megszerezni az egyik legkiemelkedőbb portugál játékost, aki technikájával és sokoldalúságával komoly erősítést jelenthet bárhol.

Azonban nemcsak a játékos, hanem a Manchester City előtt is érdekes hónapok állhatnak: egy másik kulcsjátékos, Rodri sem döntött a szerződéshosszabbításról, ráadásul az edzői poszton is lehet változás, ha Pep Guardiola távozik a klubtól.

