Bernardo Silva a hírek szerint végleges döntést hozott jövőjéről: hivatalosan is jelezte a Manchester City vezetőségének, hogy a szezon végén távozni kíván a klubtól. A portugál irányító, aki kulcsszerepet játszott Pep Guardiola manchesteri sikereiben, új kihívásokra vágyik, miközben szerződése a lejáratához közeledik.

A 31 éves középpályás a beszámolók szerint már közölte döntését a klubbal: a nyáron, kontraktusa lejártával távozik, ezzel lezárva egy trófeákkal teli, kilencéves korszakot. Ez idő alatt hat Premier League-címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert, összesen pedig 16 trófeát gyűjtött be, így egyértelműen klublegendaként búcsúzhat. Távozása komoly űrt hagyhat maga után a City középpályáján, amelynek jövője már most is kérdéseket vet fel.

Silva nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is kulcsfigura volt, vezérként és Guardiola egyik meghosszabbított kezekénz tekintettek rá. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 2024-es Aranylabda-győztes Rodri iránt is élénk az érdeklődés – többek között a Real Madrid részéről –, így a klub már most készül a középpálya átalakítására. A kiszemeltek között szerepel a Newcastle United játékosa, Sandro Tonali, valamint a Nottingham Forest fiatalja, Elliot Anderson is.

Silvát hosszú ideje hírbe hozzák a La Ligával, és a hírek szerint elsődleges célja, hogy a Barcelona játékosa legyen. Ügynöke, Jorge Mendes több európai élklubbal is egyeztet, így az Atlético Madrid, a Juventus és a Napoli is a lehetséges kérők között szerepel. A barcelonai átigazolás azonban korántsem biztos: a katalán klub pénzügyi helyzete továbbra is korlátozó tényező, ráadásul házon belül is felmerült, hogy szükség van-e még egy labdabiztos középpályásra. Silva állítólag hajlandó lenne alacsonyabb fizetésért is a Barcelonához igazolni, de a klub inkább más posztok – például csatár vagy védelem – megerősítését részesítheti előnyben.

Európán kívül is komoly az érdeklődés: a szaúdi bajnokság klubjai hatalmas fizetéssel csábítják a portugál válogatott játékost, miközben az észak-amerikai MLS is reális opcióként merült fel a folytatásra.

