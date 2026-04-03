A 2024‑es Aranylabda‑díjas középpályás jelenlegi szerződése a Manchester City‑vel 2027 nyaráig szól, így a nyári átigazolási időszak kulcsfontosságú lehet a jövője szempontjából.
City ajánlatot tett – döntés a játékosnál
A Manchester City nem várja ölbe tett kézzel a történteket. Az angol klub új szerződést kínált Rodrinek abban a reményben, hogy megtartja a spanyol középpályást – különösen annak fényében, hogy a jelenlegi szerződésnek már csak egy éve van hátra. Ha Rodri nem fogadja el a hosszabbítást, a City jelentős átigazolási díjat kérhet érte a nyári piacon, vagy – ha nem sikerül értékesíteni – elveszítheti őt szabadon távozva 2027‑ben. Erről tett ki egy posztot saját oldalán Fabrizio Romano.
„A legnagyobb klubokra nem lehet nemet mondani”
Rodri nemrégiben adott interjújában elárulta, hogy bár korábban az Atlético Madridban is játszott, nem zárja ki, hogy a jövőben visszatérjen a spanyol fővárosba. A középpályás így fogalmazott: „a legnagyobb klubokra nem lehet nemet mondani”, ami azonnal a Real Madrid lehetséges érdeklődésére irányította a figyelmet.
Spekulációk vs. realitások
Bár a klubok és a játékos nyilatkozatai felkavarták az átigazolási piacot, a helyzet egyelőre nem egyértelmű. A spanyol és angol sajtó több irányból vizsgálja Rodri esetleges Madridba igazolását, de hivatalos egyezségekről még nem számoltak be. Számos háttérbeszélgetés és szakértői elemzés is arra utal, hogy a döntés nem kizárólag sport‑, hanem szerződéses és családi szempontokat is magában foglal.
A 29 éves játékos szerepe a Manchester Cityben meghatározó: kulcsszereplő a középpályán, aki a klub számos sikere – köztük többszörös bajnoki címek és kupagyőzelmek – részese volt az elmúlt években.
Nyárig még sok minden változhat
A következő hónapokban minden a Manchester City-vel folytatott szerződéshosszabbítási tárgyalásokon, a Real Madrid iránti érdeklődés mértékén, valamint Rodri saját döntésén múlik: marad-e a Cityben, vagy Spanyolország felé veszi az irányt. A nyárig várhatóan további, fontos fejlemények derülnek ki.
